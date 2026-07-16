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Pourquoi Abidjan séduit les bailleurs internationaux ? [Business Africa]

Ruth Lago, Africanews, 14 juillet 2026, Business Africa   -  
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Ruth Lago, Africanews, 14 juillet 2026, Business Africa
By Laetitia Lago Dregnounou

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La Côte d’Ivoire s’impose comme l’une des économies les plus performantes d’Afrique de l’Ouest.

Depuis la crise postélectorale de 2011, le pays enregistre une croissance moyenne de 6,5 %, soutenue par d’importants investissements dans les infrastructures, un climat des affaires en amélioration. Lors de la table ronde des bailleurs de fonds organisée à Abidjan les 8 et 9 juillet dernier, le gouvernement a d'ailleurs obtenu plus de 80 milliards de dollars d'engagements, bien au-delà de son objectif initial.

Dans cette dynamique de transformation économique, le secteur énergétique joue un rôle stratégique. Pétro Ivoire illustre l’émergence d’acteurs nationaux. Son Directeur général, Sébastien Kadio Morokro a répondu à nos questions.

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