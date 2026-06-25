Mondial 2026 : le Maroc en 16es, la Côte d’Ivoire joue sa qualification

Les Lions de l'Atlas confirment leur montée en puissance et retrouvent le deuxième tour du Mondial, comme en 2022.

Qualifiés dans un premier temps grâce à leur succès 1-0 contre l'Écosse, les hommes de Mohamed Ouahbi ont définitivement validé leur billet en dominant Haïti 4-2 au stade d'Atlanta, mercredi 24 juin, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Achraf Hakimi (39e), Ismail Saibari (45e), Soufiane Rahimi (78e) et Yassine Gessime (87e) ont été les buteurs de cette belle démonstration.

Au classement du groupe C, le Maroc termine deuxième avec 7 points, à égalité avec le Brésil, qui conserve la première place grâce à un goal-average supérieur. Les deux équipes s'étaient d'ailleurs neutralisées 1-1 lors du match d'ouverture.

Demi-finalistes au Qatar, les Lions de l'Atlas abordent cette phase éliminatoire avec de grandes ambitions. Ils défieront le vainqueur du groupe F, Pays-Bas, Japon ou Suède le 30 juin à Monterrey au Mexique.

Le Maroc n’est pas le seul représentant africain à poursuivre l’aventure. L’Afrique du Sud a également créé l’exploit en obtenant une qualification historique pour les phases à élimination directe après son succès 1-0 face à la Corée du Sud.

L’attention se tourne désormais vers la Côte d’Ivoire. Les Éléphants, engagés dans le groupe E, tenteront ce jeudi de décrocher leur billet pour les 16es de finale face à Curaçao, une équipe qui a déjà montré sa solidité en tenant l’Équateur en échec.

De son côté, la Tunisie, déjà éliminée de la compétition, disputera son dernier match de groupe face aux Pays-Bas avec pour objectif de quitter le tournoi sur une note positive.