Mondial 2026 : première qualification au 2nd tour pour l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 1-0 contre la Corée du Sud, mercredi soir.

Thapelo Maseko a marqué à la 63e minute après avoir repris un centre précis de Tshepang Moremi.

Cette victoire a permis à l’Afrique du Sud de terminer deuxième du groupe A, derrière le Mexique, qui a remporté ses trois matchs de phase de poules.

L’Afrique du Sud affrontera le Canada, deuxième du groupe B, dimanche à Inglewood, en Californie, lors d’un match à élimination directe.

Les Bafana Bafana n’avaient pas réussi à sortir de la phase de poules en 1998, en 2002 et en 2010, alors qu’ils étaient hôtes du tournoi.

L’Afrique du Sud avait débuté cette Coupe du monde par une défaite 2-0 face au Mexique. Un but inscrit en fin de match lui avait ensuite permis d’obtenir un match nul 1-1 contre la République tchèque. L'équipe a abordé son dernier match de groupe derrière le Mexique et face à la Corée du Sud, favorite, avant de créer la surprise face aux Taegeuk Warriors.

La Corée du Sud a débuté le tournoi par une victoire 2-1 après avoir été menée par la République tchèque, avant de s'incliner 1-0 face au Mexique lors de son deuxième match.

Les Taegeuk Warriors peuvent encore se qualifier, en fonction des résultats des autres rencontres plus tard dans la semaine.

La Corée du Sud est devenue la première équipe asiatique à atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde en 2002, où elle avait terminé quatrième. Les « Taegeuk Warriors » se sont également qualifiés à l’issue de la phase de poules en 2010 et en 2022, atteignant les huitièmes de finale à ces deux occasions.