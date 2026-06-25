Coupe du monde : l'équipe d'Iran autorisée à résider aux États-Unis avant d'affronter l'Egypte

L’équipe nationale iranienne de football a quitté Tijuana mercredi pour Seattle, avant son dernier match de groupe contre l’Égypte dans le groupe G de la Coupe du monde.

En marge des tensions géopolitiques entre Téhéran et Washington, les Lions de Perse ont été autorisés à quitter le territoire mexicain pour les États-Unis pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde.

L’artiste iranienne Yalda Sepahpour a créé des t-shirts représentant le Mexique et l’Iran afin d’exprimer sa gratitude pour le soutien dont l’équipe a bénéficié pendant son séjour au Mexique et d’encourager les joueurs alors qu’ils s’apprêtent à affronter l’Égypte.

« C’est pour célébrer ce moment, dire merci et féliciter l’équipe. Ils font un parcours incroyable et, encore une fois, le Mexique leur souhaite la bienvenue. Je porte ce maillot et tout le monde vient me taper dans la main ou me faire un « fist bump » ; c’est très émouvant », a-t-elle ajouté.

Pour le reste du Mondial, le Mexique a confirmé sa domination dans le groupe A avec une victoire nette 3-0 contre la Tchéquie, tandis que l’Afrique du Sud s'est qualifiée pour les seizièmes de finale en battant la Corée du Sud 1-0.

Dans le groupe B, la Suisse s’est imposée 2-1 face au Canada et la Bosnie-Herzégovine a pris le dessus sur le Qatar (3-1), relançant complètement la course à la qualification.

Le Brésil a également marqué les esprits en dominant l’Écosse 3-0 dans le groupe C. Dans l’autre rencontre, le Maroc a confirmé sa belle forme en s’imposant 4-2 contre Haïti.

À l’approche des derniers matchs de groupe, plusieurs sélections ont déjà pris une option sérieuse sur la qualification pour les phases à élimination directe.