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Nigéria : le Sénat approuve un projet de réforme majeur de la police

Des policiers transportent des civières à la suite d'une fusillade de masse survenue 10 juin 2026 dans un bidonville de la banlieue de Cleveland, Johannesburg, Afrique du Sud   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Nigeria

Le Sénat nigérian a approuvé un projet de loi visant à permettre aux États de créer leurs propres forces de police.

Après son adoption par la Chambre basse, plus tôt ce mois-ci, cette réforme de la sécurité pourrait constituer un changement d’une portée considérable.

Les détracteurs de la police fédérale, fortement centralisée, affirment qu’elle s’est montrée incapable de faire face à la multitude de conflits qui déchirent le pays — des préoccupations qui ont récemment refait surface après un enlèvement massif d’élèves dans le sud-ouest, une région généralement considérée comme plus sûre.

Mais les experts mettent en garde contre le fait que confier aux 36 États du Nigeria le contrôle de leur propre police pourrait donner des ailes aux puissants gouverneurs d’un pays où la politique est déjà souvent marquée par la violence.

La version de la réforme adoptée par le Sénat devra probablement être harmonisée avec celle votée par la Chambre des représentants il y a deux semaines. S’agissant d’un amendement constitutionnel, elle devra également être approuvée par les deux tiers des assemblées législatives des États nigérians.

Le président Bola Tinubu a apporté son soutien à cette réforme alors que l’insécurité secoue le Nigeria à l’approche des élections de janvier, lors desquelles il brigue un second mandat.

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