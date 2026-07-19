Nigeria : dans le nord ouest, les habitants confrontés à la pauvreté et la malnutrition

Le nord du Nigeria, déjà mis à rude épreuve par une crise liée à l’insurrection, est aujourd’hui impacté par le conflit au Moyen-Orient. La situation en matière de sécurité alimentaire ne cesse d'empirer pour des millions de personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les enfants.

Shehu Aminu n’a guère été surpris lorsque le dernier de ses six enfants a été diagnostiqué pour la deuxième fois en avril comme souffrant de malnutrition.

Bien que cette famille du nord-ouest du Nigeria ait toujours connu des difficultés économiques, la situation s’est détériorée après février, lorsqu’il a perdu son emploi de chauffeur de taxi en raison d’une flambée du prix de l’essence provoquée par la guerre en Iran.

"Je ne pouvais plus faire face à mes obligations financières. J’ai désormais du mal à subvenir aux besoins de ma famille", a déclaré Aminu, installé dans le salon de leur maison sans finitions, dotée de deux chambres, située dans la paisible ville de Kware, dans l’État de Sokoto.

Les cas de récidive de malnutrition chez les enfants sont de plus en plus fréquents dans cet État et dans tout le nord du Nigeria, selon les professionnels de santé et les travailleurs humanitaires locaux, qui invoquent les répercussions de la guerre en Iran.

Le nord du Nigeria est déjà mis à rude épreuve par une crise liée à l’insurrection.

Aujourd’hui, le conflit au Moyen-Orient a aggravé la situation en matière de sécurité alimentaire pour des millions de personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les enfants.

Parallèlement, les vastes réformes économiques du président nigérian Bola Tinubu ont entraîné une forte inflation après la suppression des subventions sur les carburants il y a trois ans et la dévaluation de la monnaie.

Un rapport technique de la Banque mondiale publié cette semaine indique que 139 millions de Nigérians sont désormais pauvres ou menacés de pauvreté.

Un conflit dont l'impact dépasse le Moyen-Orient

Si la guerre au Moyen-Orient se poursuit, jusqu’à 23,4 millions d’enfants supplémentaires pourraient se retrouver en situation de pauvreté matérielle, c’est-à-dire en situation de manque de revenus ou de ressources, d’ici la fin de l’année, a indiqué cette semaine l’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, dans un rapport.

Le rapport précise qu’au moins 80 % d’entre eux se trouveraient en Afrique et en Asie.

Dans le contexte de la guerre en Iran, la fermeture du détroit d’Ormuz — par lequel transitait un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux avant la guerre — a eu des répercussions dans le monde entier.

Un choc mondial sur les prix des carburants a fait grimper les prix de tout, de l'essence et des produits alimentaires aux engrais et aux billets d'avion.

Au Nigeria, le prix à la pompe a bondi de 800 nairas (0,58 dollar) le litre en février à 1 400 nairas (1,02 dollar) en avril, ce qui a eu des répercussions sur les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Le président américain Donald Trump tente depuis des mois de contraindre l’Iran à rouvrir entièrement cette voie maritime, recourant à tous les moyens, des frappes aériennes et des blocus navals aux négociations et aux menaces, en vain jusqu'à présent.