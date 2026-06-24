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Le Kenya signe avec une entreprise chinoise pour l'aéroport de Nairobi

Le Boeing 787 Dreamliner de Kenya Airways est stationné sur la piste de l'aéroport international Jomo Kenyatta, à Nairobi, au Kenya, ce dimanche 28 octobre 2018   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Kenya

Le Kenya signe un accord d'une valeur de 154,2 milliards de shillings (soit 1,2 milliard de dollars) kényans avec une entreprise chinoise pour agrandir l'aéroport de Nairobi.

Cette convention signée entre le gouvernement kényan et la China Road and Bridge Corporation permettrait de tripler la capacité annuelle de l'aéroport international qui passerait de 7.5 millions à 22 millions de passagers.

Le projet avait été suspendu l’année dernière après que le Kenya eut annulé un accord conclu en 2024 avec le groupe indien Adani, à la suite de la mise en examen de son fondateur aux États-Unis.

Le Kenya entend conserver son rôle de plaque tournante régionale du transport aérien, alors que des pays tels que l’Éthiopie et le Rwanda investissent massivement dans la construction de nouveaux aéroports afin d’attirer les compagnies aériennes et les voyageurs.

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