Le Kenya signe un accord commercial avec la Chine pour l'exportation de ses produits

Le Kenya a obtenu un accès en franchise de droits pour la quasi-totalité de ses exportations vers la Chine dans le cadre d'un accord préliminaire, a déclaré jeudi son ministre du Commerce, alors que Nairobi cherche à compenser l'impact de la hausse des droits de douane américains.

L'accord entre le Kenya et la Chine vise à diversifier les marchés de ce pays d'Afrique de l'Est et à « réduire les déséquilibres commerciaux », a déclaré le ministre du Commerce Lee Kinyanjui dans un communiqué.

Cet accord permettra à 98,2 % des marchandises kenyanes d'entrer en Chine sans droits d'importation, éliminant notamment les droits de douane sur ses exportations agricoles essentielles, a déclaré M. Kinyanjui.

L'accord doit encore être ratifié par le Parlement, a indiqué son bureau à l'AFP.

De nombreux pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine et d'autres partenaires commerciaux depuis que le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les produits importés du monde entier l'année dernière.

L'administration Trump a imposé au Kenya la plus faible augmentation tarifaire, soit 10 %, mais le pays a également été touché par l'expiration, en septembre, de l'African and Opportunity Act (AGOA), un accord de longue date qui accordait un accès en franchise de droits au marché américain pour les voitures, les vêtements et d'autres articles provenant de 32 pays africains.

Les législateurs américains ont approuvé tardivement cette semaine une prolongation de trois ans de l'AGOA, mais celle-ci doit encore être approuvée par le Sénat et promulguée.

L'année dernière, le sénateur américain James Risch a demandé l'ouverture d'une enquête sur les relations commerciales entre le Kenya et Pékin, qui a investi massivement dans les infrastructures du pays.

Les médias kenyans ont rapporté que les pressions exercées par les États-Unis avaient retardé l'accord avec la Chine, mais le secrétaire principal aux Affaires étrangères, Korir Sing'oei, a rejeté cette semaine ces allégations, les qualifiant de « totalement infondées ».

« Nous ne voyons aucune contradiction entre la conclusion d'un accord d'accès au marché avec la Chine d'une part, et notre forte pression en faveur de la reconduction de l'AGOA d'autre part », a déclaré Sing'oei sur X.

Mardi, le président républicain de la commission des voies et moyens, Jason Smith, a appelé à la finalisation urgente de l'accord AGOA, avertissant que Pékin avait réalisé d'énormes investissements pour « monopoliser » le marché.