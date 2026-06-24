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Kenya : des élèves vont être inculpés suite à l'incendie meurtrier d'une école

Des élèves de l'Utumishi Girls Academy se sont présentées mardi 2 juin 2026 au tribunal de Naivasha, à Nakuru, au Kenya.   -  
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Brian Inganga/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AFP

Kenya

Les procureurs kényans ont annoncé qu’ils s’apprêtaient à inculper plusieurs élèves pour meurtre suite à l'incendie meurtrier d'une école.

Seize élèves, âgées de 15 à 18 ans, ont trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessées lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un dortoir de l’école pour filles d’Utumishi, à Gilgil.

L'établissement se trouvait à environ 120 km (77 miles) au nord-ouest de la capitale, Nairobi.

L'incendie criminel du 28 mai a ravagé l'étage supérieur d'un dortoir comprenant 135 lits superposés et hébergeant 202 élèves, les forçant à s'enfuir par une seule porte d'entrée après que la sortie de secours s'est avérée bloquée.

La police a déclaré que 8 élèves auraient pu être impliqués dans la planification et le déclenchement de l’incendie en mettant le feu à des matelas près d’une sortie, s’appuyant des images de vidéosurveillance visionnées à l'issue d'entretiens avec les élèves et le personnel.

Les suspects, qui sont actuellement en détention provisoire, devraient être officiellement inculpés vendredi.

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