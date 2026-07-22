Afrique du Sud : un Britannique soupçonné de meurtre reste en détention provisoire

Ndodana Tshuma, citoyen britannique d'origine zimbabwéenne soupçonné d'un triple meurtre au Royaume-Uni, reste en détention provisoire. Alors qu’il comparaissait devant un tribunal de première instance de Johannesburg, les juges sud-africains ont reporté son affaire au 27 août.

Ndodana Tshuma, 45 ans, est recherché au Royaume-Uni où il est soupçonné du meurtre de sa femme et de ses deux filles. Leurs corps ont été découverts au domicile familial, près de Bedford, au nord de Londres.

''Le tribunal a été informé que des enquêtes sont encore en cours dans cette affaire, notamment concernant la chaîne des témoignages et les résultats balistiques, qui ne sont pas encore disponibles. Votre affaire est donc ajournée jusqu’au 27 août 2026, le temps que ces enquêtes soient menées à bien", a déclaré la magistrate.

"Vous avez informé le tribunal que vous renoncez à votre demande de libération sous caution. Vous resterez donc en détention provisoire jusqu’au 27 août 2026. Vous pouvez vous retirer pour l’instant'', a-t-elle ajouté.

Ndodana Tshuma a été arrêté début juillet dans la banlieue de Kensington, à Johannesburg, lors d'une opération menée sur la base de renseignements et impliquant Interpol et les services de police sud-africains.