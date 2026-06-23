Kenya : devenu aveugle, un tailleur continue à exercer son métier

C’est à l’aide d’une canne que Charles Kibe se déplace dans le quartier d’Umoja, à Nairobi au Kenya, pour rejoindre son lieu de travail : Un atelier de couture niché parmi les rangées de commerces.

Le tailleur a commencé à perdre la vue en 2013 et est devenu complètement aveugle en 2017.

''J’ai grandi comme un enfant normal, et à l’âge adulte, on m’a diagnostiqué un glaucome. En d’autres termes, comme le disent les médecins, c’est une pression dans les yeux. Depuis lors, je suis devenu aveugle.'', raconte Charles Kibe, tailleur aveugle.

Il a perdu la vue certes, mais pas la détermination de pratiquer son métier. Aveugle, il a su faire preuve d’ingéniosité afin de ne pas ranger définitivement ses ciseaux et machine à coudre. Son mètre ruban, par exemple, comporte quelques adaptations qui l’aident à faire son travail.

''Quand je coupe du tissu, je le marque avec des épingles. Quand je prends les mesures, si c’est 10, je pose une épingle. Ensuite, quand je coupe avec les ciseaux, je les passe entre les épingles.'', explique le tailleur.

Betty Wanja figure parmi ceux qui ont décidé de lui faire confiance en dépit de son handicap visuel.

''Au début, j’étais inquiète. Comme n’importe qui d’autre, j’étais un peu inquiète, mais plus tard, quand j’ai vu des gens lui apporter des vêtements et que j’ai vu son travail, j’ai été convaincue.’’ , raconte la cliente.

Le tailleur a pris sa revanche sur la maladie grâce à sa résilience. Evitant ainsi de perdre à la fois la vue et sa source de revenus.