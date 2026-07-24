Europe : l'OMS alerte sur une recrudescence des cas de virus du Nil occidental

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle les pays européens à renforcer la surveillance des moustiques et les campagnes de sensibilisation face à la hausse des cas de virus du Nil occidental.

Si le risque pour la population reste globalement faible, l'agence onusienne recommande aux personnes vivant dans des zones concernées ou s'y rendant d'adopter des mesures de protection contre les piqûres et de rester attentives aux symptômes d'une éventuelle infection.

La Grèce enregistre actuellement la progression la plus marquée, avec 21 cas confirmés au 22 juillet, dont la grande majorité présentent une forme neuro-invasive, comme une encéphalite ou une méningite. Treize patients étaient encore hospitalisés. En Italie, 21 cas ont également été recensés, répartis dans 17 zones différentes. Des infections locales ont aussi été signalées en Espagne, en Roumanie et en Macédoine du Nord.

Transmis par la piqûre de moustiques infectés après qu'ils se sont nourris sur des oiseaux porteurs du virus, le virus du Nil occidental circule principalement entre la fin du printemps et l'automne, avec un pic de transmission généralement observé entre juillet et septembre. Il n'existe à ce jour ni vaccin homologué pour l'être humain ni traitement antiviral spécifique. Les soins consistent à soulager les symptômes et à assurer une prise en charge hospitalière dans les cas les plus graves.

Pour le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Henri P. Kluge, le virus n'est pas nouveau, mais les conditions favorisant sa propagation évoluent rapidement sous l'effet de températures plus élevées et d'étés plus longs, qui prolongent la période d'activité des moustiques.

L'OMS rappelle que près de 80 % des personnes infectées ne développent aucun symptôme. Les autres peuvent souffrir de fièvre, de maux de tête, de fatigue ou de douleurs musculaires. Dans de rares cas, l'infection peut atteindre le système nerveux central et provoquer une méningite, une encéphalite, une paralysie ou un coma.

Pour limiter les risques, l'agence recommande de porter des vêtements couvrants, d'utiliser des répulsifs, d'installer des moustiquaires et d'éliminer les eaux stagnantes où prolifèrent les moustiques. Toute personne présentant une forte fièvre, une raideur de la nuque ou des symptômes neurologiques après une piqûre de moustique est invitée à consulter rapidement un médecin.