Royaume-Uni : un détenu libéré par erreur se rend à la police

Insolite - Libéré par erreur d’une prison à Londres, au Royaume-Uni, ce détenu a fini par se rendre aux forces de l’ordre trois jours plus tard.

C’est avec le sourire que Billy Smith est revenu dans le centre pénitencier où il était emprisonné auparavant.

Si ce dernier s’est rendu de son plein gré à la police, ce n’est pas le cas de Brahim Kaddour-Cherif, 24 ans, autre détenu libéré par erreur le 29 octobre, qui est toujours recherché. Il purgeait une peine pour intrusion avec intention de voler et était inscrit au registre des délinquants sexuels pour une condamnation pour attentat à la pudeur.

Une erreur administrative qui attire l'attention sur le système pénitentiaire britannique. Le ministère de la Justice a indiqué que les responsables de l'administration pénitentiaire ont été convoqués à une réunion ce jeudi pour discuter de ces erreurs et des efforts à faire pour y remédier.

Le vice-premier ministre David Lammy, qui est également secrétaire à la justice, dit être scandalisé par cette affaire

Selon les chiffres du gouvernement, 262 prisonniers ont été libérés par erreur entre mars 2024 et mars 2025, soit une augmentation de 128 % sur une année.