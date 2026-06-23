Des villes du monde entier plaident pour une croissance plus durable

Les centres de données, indispensables au développement de l’intelligence artificielle et du numérique, sont de plus en plus au cœur des préoccupations des grandes villes du monde.

Réunis au sein du réseau C40 Cities, les représentants de quarante métropoles ont lancé un appel pour mieux encadrer l’implantation et l’expansion de ces infrastructures. Leur objectif : concilier croissance technologique, protection de l’environnement et retombées économiques pour les populations locales.

Selon Cassie Sutherland, directrice générale de C40 Cities, les maires souhaitent définir de nouvelles règles afin que le développement des centres de données soit plus durable et profite à la fois aux communautés, aux économies urbaines et à l’environnement.

Car derrière l’essor du numérique se cache une réalité souvent méconnue : les centres de données consomment d’importantes quantités d’électricité et d’eau pour alimenter et refroidir leurs équipements.

Le maire de Melbourne, Nicholas Reece, estime ainsi qu’un cadre plus adapté est nécessaire. Selon lui, l’afflux d’investissements dans ce secteur doit bénéficier non seulement aux entreprises et aux investisseurs, mais également aux habitants des villes qui accueillent ces installations.

Cette initiative rassemble des villes de tous les continents, y compris d’Afrique, où la demande en infrastructures numériques progresse rapidement. Les élus espèrent ainsi peser dans les discussions mondiales sur l’avenir de l’économie numérique, tout en veillant à limiter son impact environnemental.

Un défi de taille à l’heure où la course à l’intelligence artificielle accélère la construction de nouveaux centres de données à travers le monde.