VIvaTech 2026 : robots humanoïdes, IA et gadgets connectés au cœur du salon

L'intelligence artificielle et la robotique s'imposent comme les grandes vedettes du salon technologique de Paris, qui réunit jusqu'au 20 juin entreprises, investisseurs et acteurs du numérique autour des innovations les plus récentes. Cette édition 2026 met l'accent sur les usages concrets de l'IA et son intégration croissante dans les outils professionnels comme dans la vie quotidienne. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des robots humanoïdes développés par l'entreprise chinoise Unitree. Capables d'exécuter des mouvements de boxe, des exercices d'équilibre ou encore des démonstrations de coordination, ces machines illustrent les progrès rapides de la robotique assistée par l'intelligence artificielle. Des chiens robots évoluent également dans les allées du salon, attirant l'attention d'un public venu observer les technologies destinées à accompagner le travail humain dans les entrepôts, les usines ou les plateformes logistiques. Au-delà de la robotique, de nombreuses entreprises dévoilent des équipements connectés intégrant l'IA dans la vie quotidienne. Samsung présente notamment un réfrigérateur intelligent capable d'identifier les aliments stockés, de suivre les réserves disponibles et de générer automatiquement des listes de courses numériques via son interface tactile. Les espaces d'exposition proposent également des jeux éducatifs interactifs et de vastes écrans numériques destinés à démontrer les nouvelles capacités des technologies immersives. Le salon réunit aussi bien des start-up que des groupes internationaux, venus échanger sur les infrastructures numériques, l'innovation technologique et la place grandissante de l'intelligence artificielle dans l'économie mondiale.