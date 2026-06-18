Afrique : les paris sportifs, entre opportunités et dérives [Business Africa]

Le marché africain des paris sportifs connaît une croissance rapide. Estimé à 1,85 milliard de dollars en 2024, il devrait dépasser 3,6 milliards de dollars d'ici 2029, soit une progression de près de 95 %.

Près de 400 millions d'Africains parient régulièrement, dont environ 100 millions sur des plateformes légales. Le smartphone domine largement les usages : 94 % des joueurs misent depuis leur téléphone.

Le Nigeria est le premier marché du continent, devant l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Ghana. Si cette croissance représente une opportunité économique majeure, elle relance aussi le débat sur la protection des joueurs et la lutte contre l'addiction.

Zambie : la dette au service du développement

La Zambie innove en matière de financement du développement. Le pays a racheté par anticipation une dette souveraine de plus d'un milliard de dollars, avec le soutien de la Banque africaine de développement et grâce aux revenus du cuivre.

Cette opération permettra d'économiser près de 275 millions de dollars sur le service de la dette au cours des 15 prochaines années. Les fonds seront investis dans la modernisation du réseau électrique, alors que près de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité.

Présenté comme le premier modèle mondial d'« échange de dette contre développement », ce mécanisme pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés à un fort endettement.

UE–Océan Indien : un partenariat économique renforcé

L'Union européenne, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles ont conclu les négociations d'un accord de partenariat économique renforcé, une première avec des pays d'Afrique subsaharienne.

L'accord vise à stimuler les échanges commerciaux, attirer les investissements et développer des secteurs comme le numérique, les services, les marchés publics et la propriété intellectuelle. Il prévoit également la protection de 135 indications géographiques européennes.

L'Union européenne est déjà le premier partenaire commercial des quatre États signataires. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 9,7 milliards d'euros, confirmant le poids croissant des relations économiques entre l'Europe et les îles de l'océan Indien.