 La directrice de l'ONUSIDA appelle à un "changement radical" face à la réduction des aides   

La directrice de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, a appelé mardi à un "changement radical", suite à la réduction des aides internationales, déclarant à l'AFP que les gouvernements africains devaient redéfinir leurs priorités en matière de dépenses de santé.

L'année dernière, l'administration du président américain Donald Trump a démantelé la plus grande agence d'aide au monde, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en supprimant le financement de programmes à travers le monde.

D'autres pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont également réduit leur aide à l'étranger, laissant les organisations humanitaires dans le désarroi et compromettant gravement les efforts de lutte contre des maladies telles que le VIH.

L'année dernière, l'ONUSIDA a perdu environ 25 % de son aide financière totale, a-t-elle précisé.

"L’Afrique doit donc adapter rapidement ses systèmes de santé afin de préserver la vie de ses populations et d’œuvrer en faveur de la souveraineté sanitaire", a déclaré la présidente de la principale instance des Nations unies chargée de la lutte contre le VIH et le sida.

"Nous n’avons pas de temps à perdre. C’est un moment de changement radical", a déclaré Mme Byanyima à l’AFP lors d’un entretien en marge d’un sommet de l’Union africaine sur la santé, qui s’est tenu à Accra, la capitale ghanéenne.

Le continent africain compte le plus grand nombre d’infections par le VIH au monde.

Soixante-quatre pour cent des personnes vivant avec le VIH dans le monde résident en Afrique subsaharienne.

L’année dernière, 60 % des nouvelles infections ont eu lieu en Afrique.

Changer les priorités

"Chaque pays doit prendre des décisions financières et structurelles pour protéger la santé de sa population", a déclaré Mme Byanyima.

Elle a ajouté que l’Afrique devait financer davantage de projets par ses propres moyens, réaffecter les fonds existants et utiliser plus efficacement les ressources financières limitées.

"Nous devons redéfinir nos priorités. Nous devons dépenser différemment si nous voulons protéger la santé de nos populations", a-t-elle déclaré.

"C’est un moment crucial pour prendre des décisions financières, mais aussi pour intégrer et évoluer vers la production de nos propres médicaments."

"Si nous ne le faisons pas, nous freinerons à coup sûr nos progrès", a déclaré Mme Byanyima.

Au-delà des préoccupations financières, elle a également déploré le "grave recul en matière de droits de l’homme" dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, ce qui "pousse les gens à se cacher" et les dissuade de se faire dépister, de bénéficier de mesures de prévention et de suivre un traitement.

Une série de pays africains, dont le Ghana, ont alourdi les sanctions à l’encontre des relations entre personnes du même sexe, érodant encore davantage les droits des personnes LGBTQ sur un continent où, dans de nombreux pays, ces droits étaient déjà fragiles.

Sur les 54 pays d’Afrique, seuls une vingtaine environ ne criminalisent pas actuellement les relations entre personnes du même sexe.