Ouganda : une ONG pour soutenir les albinos

En Ouganda, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent stigmatisées en raison de leur couleur de peau. L’ONG "Women and Children Living with Albinism Uganda" a été créée pour apporter du soutien à cette communauté.

Dans plusieurs pays africains, les personnes atteintes d'albinisme vivent dans la crainte d'être enlevées et tuées en raison de la croyance répandue, mais erronée, selon laquelle les parties de leur corps sont dotées de pouvoirs spéciaux.

Doreen Nawejje également atteinte d'albinisme, a créé l’ONG "Women and Children Living with Albinism Uganda" pour aider cette communauté et lutter contre les préjugés auxquels elle est confrontée.

"Nous connaissons normalement ces rituels qui nécessitent des sacrifices. Les personnes souffrant d'autres handicaps, qu'il s'agisse d'un handicap physique, d'une déficience visuelle ou d'un accident ayant entraîné la perte d'un orteil, ne sont pas sacrifiées, alors que nous sommes des catégories de personnes en voie de disparition et ils nous recherchent", dénonce-t-elle_._

"Women and Children Living with Albinism Uganda" subvient à la plupart des besoins de cette communauté. Elle fournit des logements, de la nourriture, de la crème solaire et même des soins de santé, grâce à des financements et des dons. Avec son organisation, Doreen souhaite également protéger et améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants atteintes d'albinisme.

"Il s'agit d'employer les femmes atteintes d'albinisme, de créer des emplois pour nous et aussi pour nos mères, parce qu'elles souffrent. Elles sont mères célibataires, nos pères ne nous considèrent pas comme des enfants et on nous refuse nos droits, comme le droit à la santé, au logement, à l'éducation ou encore à la prise de décision au sein de la famille", explique-t-elle.

Selon les Nations Unies, plus de 20 000 personnes sont atteintes d'albinisme en Ouganda. En 2020, le gouvernement du pays a reconnu l'albinisme comme un handicap, mais les lois luttant contre la discrimination sont rarement appliquées au sein du pays.