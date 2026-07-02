Haïti : les étudiants en médecine exigent la réouverture de l'hôpital universitaire

En Haïti, des dizaines d’étudiants en médecine, vêtus de blouses blanches, sont descendus dans la rue à Port-au-Prince, la capitale, pour exiger du gouvernement la relocalisation et la réouverture de l’hôpital universitaire.

Utilisé par les étudiants dans le cadre de leur formation, ce centre est fermé depuis deux ans en raison des exactions des gangs dans le pays.

''Nous descendons dans la rue aujourd’hui pour la troisième fois afin d’exiger du gouvernement la relocalisation de l’hôpital universitaire. En tant qu’étudiants, nous dépendons de cet hôpital pour nos stages cliniques ; or, il est fermé depuis le 29 février 2024 en raison de l’insécurité. Toutes les autres institutions situées dans la partie basse de la ville ont déjà été déplacées.'', explique Benjamin Marc Antelhomme, étudiant à la faculté de médecine.

Sa collègue Rachel Louis abonde dans le même sens : les étudiants ne devraient pas avoir à descendre dans la rue pour réclamer le déménagement de l’hôpital universitaire ; nous devrions être à l’hôpital pour soigner les patients. C’est scandaleux que, lorsque nous réclamons un hôpital, on envoie des gens pour nous tirer dessus.

La police est intervenue pour disperser les manifestants, un étudiant a été blessé par balle.

La violence des gangs a contraint le gouvernement à fermer l’Hôpital universitaire d’Haïti en 2024. Plus communément appelé l’Hôpital général, il est resté fermé pendant des mois jusqu’à ce que le gouvernement tente de le rouvrir la veille de Noël de cette année-là.

Des journalistes s'étaient rassemblés pour couvrir cette réouverture, mais des membres présumés d'un gang ont ouvert le feu, tuant deux reporters et en blessant sept autres. Un policier a également été tué.

Johnson « Izo » André, considéré comme le chef de gang le plus puissant d’Haïti et membre de la coalition de gangs Viv Ansanm qui contrôle environ 70 % de Port-au-Prince, a revendiqué l’attaque.