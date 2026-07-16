L'ex-président Michel Martelly de retour en Haïti

L’ancien président haïtien Michel Martelly est rentré au bercail mercredi. Celui qui a dirigé Haïti de 2011 à 2016 réside aux États-Unis.

Il n’a pas dévoilé les raisons de son retour au bercail, mais, selon les médias locaux, Michel Martelly pourrait témoigner dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat, en juillet 2021, de son successeur, l’ancien président Jovenel Moïse.

Il y a environ 3 ans, Michel Martelly a fait un voyage en Haïti pour cette même affaire, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Ses partisans restent d’ailleurs convaincus qu’il n’est pas lié à cette affaire.

''S’il existe des preuves justifiant sa convocation, il doit se présenter. Nous ne pensons pas que Martelly ait participé à l’assassinat du président Jovenel Moïse.'', affirme Sauveur Gay, membre fondateur du parti politique PHTK.

Les deux anciens chefs d’Etat étaient tous deux membres PHTK. Martelly, un musicien connu sous le nom de « Sweet Micky », fait depuis longtemps l’objet d’accusations de corruption.

Depuis novembre 2022, il est sous le coup de sanctions du Canada. En août 2024, les États-Unis ont emboîté le pas, l’accusant de faciliter le trafic de drogue et de financer plusieurs gangs.