Algérie : jour de vote pour les législatives

Les Algériens se sont rendus aux urnes jeudi pour élire un nouveau Parlement, lors d'un scrutin marqué par la crainte d'une faible participation parmi les 25 millions d'électeurs.

Le scrutin se déroule dans un contexte de polémique liée à la disqualification, par le gouvernement, d'environ un tiers des candidats potentiels — certains affirmant avoir été empêchés de se présenter dans des circonscriptions clés, notamment dans la capitale, Alger.

On s'attendait généralement à ce que le Front de libération nationale (FLN), au pouvoir, continue de dominer l'Assemblée populaire nationale, qui compte 407 sièges et dont les membres sont élus pour un mandat de cinq ans.

Les bureaux de vote, à travers toute l'Algérie, ont ouvert à 8 heures locales (07 h 00 GMT) et devaient fermer à 19 h 00 (18 h 00 GMT).

« Nous sommes ici pour remplir notre devoir électoral, rien de plus », a déclaré Majid Harouz, un électeur. « C'est notre droit. »

L'Algérie avait enregistré un taux de participation historiquement bas, à 23 %, lors de ses dernières élections législatives de 2021 — les premières depuis le grand mouvement de protestation en faveur de la démocratie qui avait secoué le pays en 2019.

Le mouvement de protestation « Hirak » a éclaté en février 2019 et a conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika deux mois plus tard.

Le président Abdelmadjid Tebboune a été élu plus tard dans l'année et a remporté un second mandat en 2024.

Les observateurs s'attendent à ce que les électeurs se montrent peu enthousiastes lors du scrutin de jeudi.

« Tout au long de cette campagne, le principal défi a été d'inciter les citoyens à se rendre aux urnes en grand nombre », a écrit le quotidien local francophone L'Expression.