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Mondial 2026 : à Goma, la fierté malgré la défaite des Léopards de RDC

Des supporters congolais réagissent en regardant la retransmission du match de Coupe du monde contre le Portugal à Bunia, en RDC, le 17 juin 2026.   -  
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AP Photo/Moses Sawasawa
By Rédaction Africanews

avec AP

République démocratique du Congo

Dans l’est de la République démocratique du Congo, des supporters étaient réunis, à Goma, pour suivre le match opposant les Léopards à l’Angleterre en seizièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA.

La rencontre a débuté de manière idéale pour les Congolais avec un but de Brian Cipenga dès la 7e minute, déclenchant une vive émotion parmi les supporters. Mais l’Angleterre a ensuite renversé la situation grâce à un doublé de Harry Kane, inscrit aux 75e et 85e minutes, offrant la victoire 2-1 aux Three Lions et mettant fin au parcours de la RDC dans la compétition.

Au terme de la rencontre, les réactions ont oscillé entre déception et fierté. « Je suis à la fois serein et très heureux. Cela fait 52 ans qu’on attendait ça… Je suis heureux et je tiens à féliciter les Léopards », a déclaré Prince Useni, supporter.

Joyeuse Bulonza a exprimé un sentiment plus partagé : « Je ne suis pas satisfaite de la façon dont nous venons de perdre… mais nous avons tout de même contrôlé le match ; c'était une rencontre équilibrée. »

Malgré l’élimination, de nombreux supporters ont salué la prestation de l’équipe nationale congolaise RDC Léopards, estimant qu’elle a fait preuve de courage face à l’Angleterre et réalisé un parcours remarquable.

Le sélectionneur Sébastien Desabre a pour sa part estimé que cette élimination ne devait pas occulter l’essentiel, évoquant une « image positive » laissée par ses joueurs et un immense sentiment de fierté.

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