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Algérie : le président Teboune déclare ‘la fin de la ''fraude électorale’’

Abdelmadjid Tebboune, président algérien vote lors des élections législatives du 02 juillet 2026   -  
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By Rédaction Africanews

Algérie

Alors qu’il votait pour les élections législatives jeudi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis en avant la maîtrise de la loi électorale par les populations, gage d’une bonne organisation du scrutin à ses yeux.

''Ces élections sont plus faciles [à organiser] que les précédentes. Nous sommes optimistes car les citoyens comprennent désormais la loi [électorale] et l’ont adoptée. Personne ne peut plus influencer le vote des citoyens ni recourir à la fraude [électorale].'', a déclaré le président algérien.

Au moins 269 personnes ont été interdites de se présenter à ces élections législatives, dont d’anciens dirigeants et militants du mouvement Hirak, fer de lance de la chute d’Abdelaziz Bouteflika en 2019.

''Avec le nouvel article 200, un grand nombre de candidats ont été exclus. Je suis convaincu que le Parlement de 2026 sera une édition spéciale, étant donné que de jeunes talents ont eu la chance de s’engager concrètement en politique et que les revendications du peuple algérien seront enfin prises en compte.'', explique Mohamed-Lamine Meghnine, journaliste, défenseur de la liberté de la presse.

Le gouvernement algérien a déclaré jeudi jour férié afin d’encourager la participation, mais les bureaux de vote sont restés calmes pendant la majeure partie de la journée.

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