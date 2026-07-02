Ebola : le président de l'Afrique du Sud en visite d'État et de solidarité en RDC

Le président sud-africain est arrivé jeudi à Kinshasa pour une visite officielle de solidarité, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo.

Ce voyage de Cyril Ramaphosa s'inscrit dans le contexte de la mobilisation de l'Union africaine en faveur d'une réponse coordonnée à l'épidémie de fièvre hémorragique.

À cette occasion, plus de 100 millions de dollars ont été promis par les États membres de l’UA, et l'Afrique du Sud a annoncé une contribution de 13,5 millions de dollars américains pour soutenir les opérations de riposte.

À l’échelle mondiale, les pays et les partenaires se sont engagés à verser plus de 910 millions de dollars américains, en soutien à la lutte contre Ebola.

Champion de l'Union africaine pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, Cyril Ramaphosa poursuit une tournée de solidarité auprès des pays confrontés à des urgences sanitaires, en vue de renforcer la coordination continentale et la mobilisation des ressources en faveur des systèmes de santé africains.