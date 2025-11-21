Maurice : en route pour le G20, Macron rencontre Ramgoolam

Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi à l'Île Maurice dans le cadre d'une tournée en Afrique, en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud.

Navin Ramgoolam, le Premier ministre de l'île Maurice, a accueilli M. Macron et a qualifié sa visite d'"importante".

S'exprimant aux côtés du président français, M. Ramgoolam a déclaré que le monde était "confronté à des situations qui remettent en cause l'ordre économique établi".

"Nous risquons de nous retrouver dans un système où les ambitions générées ailleurs agitent l'ordre économique mondial. Nous, les petits États insulaires en développement, sommes les premiers à ressentir les effets négatifs de ce désordre", a-t-il déclaré.

La visite de M. Macron dans la nation insulaire, une ancienne colonie française qui entretient des liens étroits avec la France en raison de sa proximité avec la Réunion (un territoire français), est la première d'un président français depuis 1993.

La visite de M. Macron était prévue en avril, mais elle a été annulée après le décès du pape François.

Sa visite sera largement axée sur les questions environnementales, l'île Maurice - une île de 1,2 million d'habitants dont le niveau de vie est l'un des plus élevés d'Afrique - jouant un rôle important dans la protection des océans.

Lors d'une conférence de presse, M. Macron a également fait part de son soutien à Madagascar. Les forces armées ont pris le contrôle du pays en octobre après trois semaines de manifestations antigouvernementales meurtrières menées par des jeunes mécontents.

Le gouvernement militaire a depuis exposé des plans pour une transition démocratique et de nouvelles élections dans un délai de deux ans.

M. Macron a déclaré que "la France soutiendra cette transition par une attitude d'ouverture et de soutien aux priorités du peuple malgache, notamment en matière de développement économique".

Lors de sa tournée dans la région, M. Macron se rendra également en Afrique du Sud pour le sommet du Groupe des 20 à Johannesburg, visitera le Gabon, pays d'Afrique de l'Ouest, et assistera au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne en Angola.