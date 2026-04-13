Maurice réaffirme sa détermination à récupérer l’archipel des Chagos

L’île Maurice a réaffirmé, samedi 11 avril, sa volonté de recouvrer la souveraineté sur l’archipel des Chagos, après les signaux envoyés par Londres laissant entendre une suspension du processus de restitution engagé ces derniers mois.

Intervenant lors d’une conférence consacrée à l’océan Indien, le ministre mauricien des Affaires étrangères, Dhananjay Ramful, a assuré que son pays ne renoncerait à aucune voie pour faire aboutir ce dossier.

« Nous ne ménagerons aucun effort pour emprunter toutes les voies diplomatiques et juridiques nécessaires afin d’achever le processus de décolonisation dans cette partie de l’océan Indien », a-t-il déclaré, qualifiant ce combat de « question de justice ».

Au cœur du différend se trouve l’archipel des Chagos, territoire stratégique dont l’île principale, Diego Garcia, accueille une base militaire conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, considérée comme un point d’appui majeur dans la région indo-pacifique.

Ces déclarations interviennent après que le gouvernement britannique a indiqué que le projet de rétrocession ne pourrait se poursuivre qu’avec l’appui explicite de Washington. Le bureau du Premier ministre Keir Starmer a précisé que l’accord envisagé avec Maurice restait conditionné au soutien des États-Unis, alors que plusieurs médias britanniques évoquent un manque de temps parlementaire pour l’adoption d’un nouveau texte législatif.

Le dossier a également pris une dimension politique outre-Atlantique. Le président américain Donald Trump s’était auparavant opposé à l’accord, le qualifiant d’« acte d’une grande stupidité », une position qui a contribué à fragiliser les perspectives d’aboutissement du processus.

À Port-Louis, le procureur général Gavin Glover a reconnu que ce revirement ne constituait pas une surprise. Selon lui, l’évolution du dossier dépend largement de la qualité des relations entre Londres et Washington.

« Nous sommes tributaires des relations anglo-américaines. Les États-Unis et le Royaume-Uni devront parvenir à un accord », a-t-il déclaré à la presse locale.

Une rencontre entre les autorités mauriciennes et le gouvernement britannique est prévue le 22 avril, afin d’examiner l’avenir des discussions sur la souveraineté de l’archipel.

Le contentieux autour des Chagos remonte à plusieurs décennies. Détaché de Maurice par le Royaume-Uni en 1965, soit avant l’indépendance de l’île en 1968, l’archipel demeure au centre d’un différend diplomatique et juridique majeur. En 2019, la Cour internationale de Justice a estimé que cette séparation contrevenait au droit international et a appelé Londres à mettre fin à son administration du territoire.

Pour Maurice, la revendication dépasse désormais le seul cadre territorial : elle s’inscrit dans la poursuite d’un processus de décolonisation que les autorités considèrent comme inachevé.