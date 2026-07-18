Éthiopie : manifestation contre une présumée mobilisation forcée au Tigré

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Addis-Abeba, pour dénoncer le recrutement forcé présumé de civils dans la région éthiopienne du Tigré.

Ces dernières semaines, plusieurs ONG, dont Human Rights Watch (HRW), se sont inquiétées d’un enrôlement forcé de civils par les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), principal parti politique de cette région.

Dans la capitale éthiopienne, les manifestants ont exprimé leur colère.

"Il est devenu impossible pour les jeunes d'étudier ou de travailler. Ils ont perdu toute tranquillité," s'est émue Adanech Haile, une manifestante. "Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire : 'Assez'."

Depuis le mois d'avril, le TPLF aurait enlevé et illégalement enrôlé dans ses forces des civils, y compris des enfants âgés d’à peine 15 ans, selon un rapport de HRW daté du 6 juillet.

L'ONG a recensé six cas de recrutement forcés et dénonce une campagne qui "instaure un climat de peur dans toute la région."

L'organisation Human Rights First-Ethiopia a quant à elle recueilli le témoignage de 27 personnes, dont des familles de jeunes enrôlés de force et des individus ayant réussi à échapper à la mobilisation.

À Addis-Abeba, les manifestants ont aussi demandé la pleine mise en œuvre de l'accord de paix signé en novembre 2022 par le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes, au terme de deux années de guerre marquées par de nombreuses atrocités.

"Le parti politique au Tigré entrave la mise en œuvre de l'Accord de paix de Pretoria. En plus de cela, il procède à des rafles forcées de jeunes, les envoie vers le Soudan voisin via l'Érythrée et les expose à la guerre," a dénoncé Bahlbi Tsegaye, une manifestant.

Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien, faisant craindre le retour de la guerre.