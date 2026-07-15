Ebola en RDC : la grève des agents de santé atteint la ville de Bunia

Mercredi, d'autres professionnels de santé se sont mis en grève à Bunia, dans l'est du Congo, devenant ainsi le dernier groupe en date à cesser le travail en raison du non-paiement des salaires, au cœur de l'épidémie d'Ebola qui touche le pays.

Les professionnels de santé et d'autres travailleurs de première ligne ont barricadé l'entrée de l'hôpital général de Bunia, affirmant qu'ils n'avaient reçu aucune rémunération alors qu'ils travaillent dans des conditions difficiles.

« Depuis que nous avons commencé ce travail il y a deux mois et demi, nous n'avons rien reçu. Nous subissons les conséquences de la situation dans laquelle se trouve la communauté. Nous sauvons des vies au sein de cette communauté », a déclaré Jeannine Anyie, hygiéniste à l'hôpital.

Selon les données du gouvernement, le nombre de cas confirmés d'Ebola au Congo s'élève à 2 011, dont 754 décès, à la date de mercredi.

Au total, 753 patients sont toujours en isolement ou hospitalisés, tandis que 366 se sont rétablis à ce jour, selon les données du ministère congolais de la Santé.

La recherche des contacts reste un défi, le taux de couverture des personnes exposées s'élevant toujours à 67 %.

Depuis le 15 mai, ce pays d'Afrique centrale lutte contre l'épidémie d'Ebola provoquée par le virus rare de Bundibugyo.

Deux mois après son apparition, l'épidémie continue de se propager plus rapidement que les autorités sanitaires ne parviennent à la suivre, malgré une mobilisation croissante.

Au moins 80 % des nouveaux cas proviennent de chaînes de transmission inconnues, a déclaré mardi l'Organisation mondiale de la Santé.

Devant les grilles de l'hôpital, les riverains observaient la scène.

« Ce que je constate, c’est que les professionnels de santé et les équipes chargées de la lutte contre Ebola font du bon travail, mais qu’ils ne sont pas rémunérés. Dès qu’ils réclament leur salaire, les choses se compliquent », a déclaré Denis Kpadjanga, un habitant de Bunia.

Les professionnels de santé ont également organisé une grève lundi à Rwampara, une ville voisine qui figure parmi les plus durement touchées par cette épidémie d'Ebola, invoquant des motifs similaires.