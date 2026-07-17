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RDC : plus d'une vingtaine de morts dans différentes attaques des ADF à béni

Novembre 2008, Goma dans l'est de la RDC.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP, Agences

République démocratique du Congo

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles des ADF poursuivent leurs attaques contre les civils.

L'attaque a été menée à l'aube du 14 juillet dans les quartiers de Sayo et Matembo, dans la commune de Mulekera. Selon un bilan provisoire, sept personnes ont perdu la vie, dont quatre civils. Cette flambée s'inscrit dans une série de violences qui auraient déjà fait plus d'une vingtaine de morts ces derniers jours dans le territoire de Beni. La situation est également documentée par un rapport de l'ONG locale Badilika, publié le 13 juillet. Selon cette organisation, plus de 200 civils ont été tués entre avril et juin 2026 dans les territoires de Beni, Rutshuru, Masisi et Walikale.

Des centaines d'autres personnes auraient été blessées, enlevées ou forcées de fuir leurs villages. Toujours selon ce rapport, les ADF seraient responsables de près de 90 % des massacres recensés, principalement à Beni. L'ONG dénonce par ailleurs de graves violations des droits humains imputées à d'autres groupes armés, notamment la coalition AFC/M23 et les milices Wazalendo, accusées d'enlèvements, de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires et de pillages.

Cette semaine, l'ONU a imposé un paquet de sanctions à tous les chefs rebelles dont notamment Corneille Nangaa de l'AFC-M23 ou encore Muhammed Lumisa, commandant, médecin et responsable de la logistique extérieure des ADF.

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