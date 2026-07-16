Nouvelle frappe russe à Kyiv : un entrepôt ravagé, au moins deux morts et cinq blessés

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre un violent incendie qui a ravagé un entrepôt à Kyiv, après une nouvelle frappe de missiles balistiques russes sur la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi 16 juillet. Selon le Service national ukrainien des situations d'urgence, l'attaque a fait au moins deux morts et cinq blessés, dont un enfant. Les images tournées sur place montrent les secours arrivant toutes sirènes hurlantes dans un épais nuage de fumée. Au milieu des débris et des structures partiellement effondrées, les pompiers tentent de maîtriser les flammes tandis que les équipes de recherche inspectent les bâtiments endommagés à la recherche d'éventuels survivants. Les missiles ont frappé les quartiers de Sviatoshynskyi et de Darnytskyi, incendiant un entrepôt et un bâtiment administratif. Des débris sont également tombés sur des immeubles voisins, provoquant de nouveaux dégâts. Cette attaque est intervenue quelques heures seulement après la visite à Kyiv de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue annoncer un nouvel accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sur les drones. Il s'agit de la deuxième frappe de missiles visant la capitale en une semaine. Plus tôt cette semaine, les Nations unies ont indiqué qu'au moins 293 civils avaient été tués en Ukraine au mois de juin, le bilan mensuel le plus élevé depuis plus de quatre ans. Les missiles de longue portée et les drones sont à l'origine de près de la moitié de ces victimes.