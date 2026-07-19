Tunisie : les fortes chaleurs s'abattent sur le pays, jusqu'à 50 degrés atteints  

La Tunisie est frappée par une vague de chaleur exceptionnellement intense. Des records ont été battus dans plusieurs régions ce vendredi, avec des températures avoisinant les 50 degrés, bien supérieures aux normales saisonnières.

Samedi, l'Institut national de la météorologie a placé 21 gouvernorats en alerte maximale.

Le gouvernorat de Kairouan, au centre du pays, a enregistré 49,7 degrés, dépassant ainsi son précédent record de 49,2 degrés. Dans le gouvernorat de Zaghouan, au nord-est, la température a atteint 48,6, contre 48 pour le précédent record.

Les autorités météorologiques et sanitaires exhortent les citoyens à prendre des précautions, notamment à limiter les déplacements non essentiels pendant les heures les plus chaudes de la journée et aussi à éviter une exposition prolongée au soleil, tout en s'hydratant régulièrement.

La chaleur a aussi provoqué une crise énergétique majeure. Depuis la mi-juillet, des délestages, qui durent plusieurs heures, se répandent sur tout le territoire, perturbant l'activité économique du pays.

Avec ses 12 millions d'habitants, la Tunisie est confrontée à une multiplication des épisodes caniculaires estivaux, depuis plusieurs années. Le pays est particulièrement vulnérable au changement climatique.