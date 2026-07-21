"L'Odyssée" de Christopher Nolan signe un démarrage record au box-office

Christopher Nolan confirme son statut de valeur sûre du cinéma mondial. Son nouveau film, The Odyssey, a généré 264,1 millions de dollars de recettes dans le monde dès son premier week-end d'exploitation.

Aux États-Unis, l'adaptation du célèbre poème épique d'Homère a rapporté 124,5 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 139,6 millions de dollars sur les marchés internationaux. Un lancement qui dépasse celui d'Oppenheimer et constitue le meilleur démarrage du réalisateur depuis The Dark Knight Rises en 2012.

Dans une industrie largement dominée par les franchises, Christopher Nolan réussit le pari de transformer l'un des plus anciens récits de la littérature mondiale en un véritable blockbuster estival.

Pour Universal Pictures, le projet représentait un investissement majeur. Fort du succès critique et commercial d'Oppenheimer, sacré meilleur film aux Oscars 2024 pour l'édition récompensant les films de 2023, le réalisateur a bénéficié d'un budget de production de 250 millions de dollars, auquel s'ajoutent près de 125 millions de dollars consacrés à la campagne de promotion. Avec un coût total estimé à 375 millions de dollars, The Odyssey figure parmi les films les plus ambitieux jamais produits par le studio.