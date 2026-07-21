Au Lesotho, le ski gagne en popularité et profite à l'économie

Les passionnés de ski affluent vers l'Afrique subsaharienne et une station de ski enneigée au Lesotho.

La station Afriski Mountain Resort Située à quelque 3 200 mètres d’altitude, dans le nord des montagnes Maluti au Lesotho attire des passionnés de ski.

Profitant du majestueux paysage enneigé idéal pour la discipline. Les skieurs confirmés comme les débutants apprécient les pistes qui s'étendent sur 17 hectares.

Ses canons à neige artificielle lui permettent de rester ouvert tout au long de l'hiver de l'hémisphère sud. Janco Smits apprécie la piste ouverte il y a 25 ans.

‘’Je suis déjà allé en Europe et je peux vous dire que c’est complètement différent. L’ambiance ici est bien meilleure et je pense sincèrement que c’est un véritable privilège de pouvoir en profiter ici, parce que, enfin, on peut passer tout un séjour au ski ici ou acheter un billet d’avion pour l’Europe.’’, raconte Janco Smits, skieur.

Situé entièrement à plus de 1 000 mètres d’altitude, le Lesotho bénéficie d’un enneigement abondant — et le ski y fait recette. Une exception dans un continent connu pour ses températures élevées.

‘’Quand on pense au continent africain, on ne pense pas à la neige, on pense plutôt au soleil et à… comment ça s’appelle déjà… le Sahara. Mais on peut aller voir tout ça et venir ici en même temps, où il neige. C’est tout simplement époustouflant. », affirme débutant Thato Ramaphoko, skieur débutant.

Le petit pays d’Afrique australe est le plus froid d’Afrique avec des températures dans les hautes terres qui descendent généralement jusqu'à moins 8 degrés Celsius. Un atout pour la destination qui attire de nombreux touristes.

‘’En 2013 probablement, oui, en 2014, c’était notre première fois, mais on a fait quelques pauses entre-temps. Je crois que c’est la huitième fois qu’on vient ici. ‘’, explique Martin Prins, skieur

En 2025, le tourisme a représenté environ 7 % du PIB annuel du Lesotho, qui s'élève à quelque 2,6 milliards de dollars.