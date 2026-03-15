Plus de 50 migrants secourus en méditerranée par une ONG italienne

Plus de 50 migrants ont été secourus vendredi soir à bord d'un bateau surchargé en Méditerranée centrale, par des équipes d’une organisation non gouvernementale italienne.

Dans un communiqué, l’ONG Emergency déclare avoir secourus 57 migrants, dont neuf mineurs, dont cinq non accompagnés, et douze femmes. Des migrants originaires u Nigeria, de Guinée-Bissau, du Sénégal, du Soudan du Sud, de Guinée, de Gambie et du Soudan.

Les personnes secourues ont été embarquées à bord du navire Life Support de l’ONG, qui navigue actuellement avec 98 personnes à son bord vers le port désigné par les autorités italiennes à Civitavecchia, à plusieurs jours de navigation du lieu du sauvetage.

De nombreux migrants sont morts en méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe. Des infortunés fuyant les conflits, les catastrophes naturelles ou en quête d’une herbe plus verte.