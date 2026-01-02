Tennis : à 45 ans, Venus Williams invitée prestigieuse de l’Open d’Australie

Venus Williams, sept fois championne du Grand Chelem, a reçu une wild-card pour l'Open d'Australie qui débute le 18 janvier à Melbourne.

Une invitation exceptionnelle accordée à la sportive de 45 ans pour participer à ce tournoi international. Venus Williams y avait participé pour la toute première fois en 1998, elle avait battu sa sœur cadette Serena au deuxième tour avant de s'incliner en quart de finale face à sa compatriote américaine Lindsay Davenport.

Sa dernière apparition à Melbourne Park, qui accueille l'événement, remonte à 2021. La Sportive a terminé deux fois vice-championne du monde en simple, s'inclinant en finale face à sa sœur en 2003 et en 2017. Elle y cumule 54 victoires et 21 défaites.

Le tournoi de 2026 marque sa 22e participation au tableau principal. Selon l’organisation, Venus Williams deviendra ainsi la femme la plus âgée à participer au tableau principal de l'Open d'Australie, dépassant le record précédemment détenu par la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lorsqu'elle s'est inclinée au premier tour à Melbourne Park en 2015.

Fin décembre, Williams a épousé le mannequin et acteur d'origine danoise Andrea Preti à Palm Beach, en Floride.