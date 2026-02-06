Maroc : Ksar El Kebir toujours sous les eaux, plus de 110 000 évacuations

La ville de Ksar El Kebir submergée par les eaux, à la suite de forte pluie survenues dans la province de Larache, à environ 100 kilomètres au sud de Tanger, au Maroc.

Les forces de sécurité sont à pied d’oeuvre pour évacuer les résidents piégés par la montée de crue. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 110 000 personnes ont été évacuées de la région.

Les autorités ajoutent que plus de 140 000 personnes ont du quitter leurs foyers depuis le début des inondations dans plusieurs provinces du nord du Maroc la semaine dernière.

Aucune victime déclarée pour l'heure. Le service météorologique national prévoit que les fortes pluies et les vents violents se poursuivront vendredi dans tout le nord du pays.

Ces conditions météorologiques extrêmes sont survenues après sept années consécutives de sécheresse au Maroc.

Les évacuations ont commencé vendredi dernier et ont principalement concerné la province de Larache, où la ville de Ksar El Kebir, située à environ 100 kilomètres au sud de Tanger, a été touchée par d'importantes inondations.

Certains habitants, dont des enfants et des personnes âgées, ont été bloqués sur les toits avant d'être secourus, parfois à bord de petits bateaux.

Dans la province de Sidi Kacem, à environ 120 kilomètres au sud de Ksar El Kebir, plus de 10 000 personnes ont été secourues, certaines par hélicoptère, alors que les eaux de crue inondaient les routes et les terres agricoles.

Les images de l'AFP montraient les habitants de Sidi Kacem peinant à se déplacer dans les eaux boueuses, parfois à l'aide de tracteurs ou de motos partiellement submergés.

D'autres personnes ont été évacuées dans les zones proches de l'Oued Loukos, un fleuve important qui se jette dans l'océan Atlantique.

En décembre, 37 personnes ont perdu la vie lors d'inondations soudaines à Safi, dans le cadre de la catastrophe météorologique la plus meurtrière qu'ait connue le Maroc au cours de la dernière décennie.

Au cours des dernières semaines, les intempéries et les inondations qui ont frappé l'Algérie voisine ont fait deux morts, dont un enfant.

En Tunisie, au moins cinq personnes ont perdu la vie et d'autres sont toujours portées disparues après que le pays a connu le mois dernier les précipitations les plus importantes depuis plus de 70 ans.