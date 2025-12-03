Vers un durcissement du commerce des animaux de compagnie exotiques ?

Alors que le commerce des animaux de compagnie exotiques en ligne, ne cesse de se développer, les défenseurs de l’environnement réclament davantage d’actions.

C’est dans optique que se doit se tenir jusqu’à vendredi, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à Samarkand, en Ouzbékistan

Iguanes des îles Galápagos, tarentules d'Amérique latine et une tortue africaine à l'allure étrange, la rencontre entend durcir la réglementation ou interdire le commerce de ces espèces. Un rapport couvrant 18 pays hispanophones d'Amérique latine, indique que plus de 100 000 animaux ont été saisis ou braconnés entre 2017 et 2022.

La Tanzanie s’est engagée à mettre en œuvre les décisions de la convention.

"La Tanzanie est prête à collaborer avec le secrétariat, le comité pour les animaux et les autres parties pour développer des outils de mise en application, améliorer la traçabilité du commerce et s'assurer que la conservation des amphibiens et la gestion du commerce s'alignent sur l'objectif de la CITES. L'adoption de ces décisions contribuera à la sauvegarde des espèces d'amphibiens, renforcera la coopération internationale et soutiendra notre objectif commun de conservation durable de la biodiversité", a déclaré la représentante du pays d'Afrique de l'Est à la CITES.

Le rapport a révélé que le commerce d'animaux de compagnie vivants représentait une part croissante du commerce, les reptiles représentant environ 60 % des animaux, tandis que près de 30 % étaient des oiseaux et plus de 10 % des amphibiens.