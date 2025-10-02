Jane Goodall, voix planétaire pour la nature et les animaux, s’éteint à 91 ans

Jane Goodall, spécialiste britannique des chimpanzés et figure mondiale de la protection de l’environnement, est décédée à l’âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.

La scientifique est décédée de causes naturelles en Californie, où elle participait à une tournée de conférences.

Née à Londres en 1934, Jane Goodall a marqué l’histoire de la recherche animale grâce à ses travaux menés à partir de 1960 dans la réserve de Gombe, en Tanzanie. Elle fut la première à documenter l’usage d’outils chez les chimpanzés, une découverte qui a bouleversé la frontière entre l’homme et l’animal.

Ses recherches, relayées par le National Geographic et plusieurs documentaires, ont contribué à faire connaître au grand public la vie sociale et émotionnelle des primates.

Au fil des décennies, Jane Goodall s’est imposée comme une voix mondiale pour la défense de l’environnement. Elle a fondé son propre institut, reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2025 et le prix Templeton en 2021. En 2002, elle avait été nommée messagère de la paix des Nations unies.

À plus de 90 ans, elle continuait de voyager pour sensibiliser aux enjeux climatiques et défendre la biodiversité.