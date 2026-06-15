Changement de constitution, face à la rue Tshisekedi peut-il abandonner ? [Africanews Today]

L’Afrique du Sud durcit la lutte contre l’immigration clandestine. Pretoria a expulsé plus de 2 000 ressortissants étrangers la semaine dernière.

En République démocratique du Congo, c’est désormais dans la rue que l’opposition conteste le projet de changement de constitution.

Résultats mitigés dimanche pour l’Afrique en coupe du monde de la FIFA. Entre la victoire de la Côte d’Ivoire et la très lourde défaite de la Tunisie.

Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

Cape Town en Afrique du Sud abrite du 16 au 19 juin, l’Africa Energy Forum.

Le rendez-vous des investisseurs énergétiques les plus stratégiques du continent revient au Cap avec pour thème les solutions énergétiques pragmatiques et diversifiées au service de l'industrialisation.

Le 20 juin c’est la journée mondiale des réfugiés

Initiée par les Nations Unies, elle vise à rendre hommage aux réfugiés du monde entier. Le message pour cette année : les personnes qui ont tout quitté pour survivre ne sont pas invisibles. Elles ne se sont pas oubliées.

Lomé, la capitale du Togo accueille du 15 au 19 juin, la Convention et Exposition Africaines du Transport Aérien.

Décideurs politiques, régulateurs, compagnies aériennes et partenaire au développement notamment se réunissent pour accélérer la croissance et la modernisation du secteur des transports en Afrique.