Burkina : les visas gratuits pour les ressortissants des pays africains

Le gouvernement dirigé par des militaires au Burkina Faso a pris la décision lors du dernier Conseil des ministres, de rendre gratuit les visas pour tous les ressortissants des pays africains.

La seule condition pour les Africains qui souhaitent se rendre au Burkina Faso est de remplir un formulaire en ligne via le portail www.visaburkina.bf. et d’attendre l’examen de leur demande de visa avant validation.

Le ministre de la sécurité a déclaré qu’avec cette mesure, le Burkina entend affirmer sa volonté de « raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains ».

Selon le ministre, cette mesure poursuit deux objectifs principaux : faciliter la libre circulation des personnes et des biens à travers le continent africain et renforcer le processus d'intégration africaine.

Pour l'instant, aucune date officielle de mise en œuvre de cette politique n'a été annoncée.

Au 12 septembre 2025, le portail officiel des visas électroniques du Burkina Faso exigeait toujours des ressortissants africains qu'ils s'acquittent des frais de traitement.