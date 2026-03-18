Présidentielle au Congo : les partisans de Sassou-Nguesso font la fête

Les partisans de Denis Sassou Nguesso ont célébré la victoire du président sortant aux dernières élections présidentielles du Congo.

Les résultats provisoires indiquent que l'homme de 82 ans rempile pour un cinquième mandat à la tête du pays avec 94,8 % des voix après 42 années cumulées au pouvoir. Ces résultats provisoires attendent encore d'être validés par la Cour constitutionnelle.

Le ministre l'intérieur a annoncé un taux de participation en hausse, soit « 84,65 % » - contrairement aux estimations des observateurs qui prévoyaient une chute à un niveau historiquement bas.

Le vote de dimanche s'est déroulé pendant une coupure généralisée d'Internet.

Des associations dénoncent un recul de la démocratie dans ce pays d'Afrique centrale, indiquant que les résultats proclamé ne reflètent pas la réalité du scrutin.

Si la réélection de Sassou Nguesso est assurée en cas de confirmation des résultats provisoires, la Constitution lui interdit de se présenter à nouveau en 2031, ce qui soulève la question d'une éventuelle passation de pouvoir.

Il a déclaré à l'AFP qu'il ne resterait pas « au pouvoir éternellement » et que la jeune génération aurait son tour. Mais il n'a cité aucun nom en particulier comme successeur potentiel.

Sassou Nguesso a d'abord dirigé le Congo-Brazzaville sous un régime à parti unique de 1979 à 1992 avant de perdre les premières élections multipartites, dont il a ensuite renversé le vainqueur lors d'une guerre civile en 1997.

Il a été réélu en 2002, 2009, 2016 et 2021 lors de scrutins que l'opposition a qualifiés de ni transparents ni démocratiques.