Congo : Denis Sassou Nguesso réélu avec 94,82 % des voix, selon les résultats provisoires

Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été élu pour un cinquième mandat consécutif, selon les résultats provisoires annoncés mardi par le ministre de l'Intérieur Raymond Mboulou.

D’après le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, le chef de l’État sortant a obtenu 94,82 % des suffrages exprimés. Six autres candidats étaient en lice face à ce dirigeant de 82 ans, l'un d'entre Destin Gavet avait revendiqué la victoire avant l'annonce des résultats provisoires.

Comme lors des précédentes élections présidentielles, l’accès à Internet a été suspendu sur l’ensemble du territoire, tandis que des restrictions de circulation ont été imposées dans la capitale, Brazzaville.

Les autorités ont annoncé un taux de participation de 84,65 %, avec environ 2,6 millions de bulletins déposés dans les urnes. Toutefois, dans plusieurs bureaux de vote de Brazzaville, la mobilisation semblait faible, avec peu, voire aucune file d’attente. De nombreux habitants ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité d’un changement politique, Denis Sassou Nguesso étant au pouvoir depuis plus de quatre décennies.

Candidat du Parti congolais du travail, il a accédé pour la première fois à la présidence en 1979, avant de quitter le pouvoir en 1992 à l’issue des premières élections multipartites du pays. Il est revenu à la tête de l’État en 1997, après une guerre civile de quatre mois, en tant que chef de milice.

La campagne électorale a mis en évidence un net déséquilibre entre le président sortant et ses concurrents. Denis Sassou Nguesso a été le seul candidat à parcourir le pays pour mener campagne, tandis que la capitale était largement dominée par ses affiches et ses effigies.