Washington et Riyad tentent de relancer une trêve dans la guerre soudanaise

L’armée soudanaise a reçu et examine actuellement une nouvelle proposition des États-Unis et de l’Arabie saoudite visant à instaurer une trêve avec ses rivaux paramilitaires, a indiqué mercredi une source gouvernementale à l’AFP.

Selon cette source, le Conseil de sécurité et de défense, une instance de haut niveau réunissant des responsables militaires et des membres du gouvernement allié, « tient aujourd’hui une réunion pour discuter de l’initiative américano-saoudienne en faveur d’une trêve humanitaire et d’un cessez-le-feu ». L’interlocuteur s’est exprimé sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisé à communiquer avec les médias.

Depuis avril 2023, la guerre opposant l’armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR), un puissant groupe paramilitaire, a plongé le Soudan dans une crise humanitaire majeure. Le conflit a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et contraint environ 11 millions d’habitants à fuir leur foyer.

Les tentatives de trêve se sont jusqu’à présent soldées par des échecs répétés, sans parvenir à instaurer un cessez-le-feu durable. Les négociations menées sous l’égide du « Quad », réunissant l’Égypte, les Émirats arabes unis, les États-Unis et l’Arabie saoudite, sont au point mort depuis plusieurs mois.

Cette paralysie fait suite aux accusations du chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui reproche au groupe une partialité en faveur des Émirats arabes unis. L’an dernier, l’armée soudanaise a rompu ses relations diplomatiques avec Abou Dhabi, l’accusant de fournir des armes aux FSR , des allégations démenties par les Émirats, malgré des rapports concordants d’experts de l’ONU, de parlementaires américains et d’organisations internationales.