À Gaza, deuil après la mort du journaliste d'Al Jazeera tué par un drone israélien

Des images tournées sur place montraient un véhicule calciné dans la rue Al‑Rachid, tandis que des proches et des collègues du journaliste se rassemblaient ensuite dans les hôpitaux Al‑Chifa et Al‑Aqsa avant ses funérailles. Selon Al Jazeera et des responsables palestiniens de la santé, Hossam Shabat a été tué mercredi dans une frappe ciblée, ravivant les inquiétudes sur la sécurité des journalistes dans la bande de Gaza, où les professionnels des médias continuent de couvrir le conflit au cœur des bombardements. L’armée israélienne a affirmé qu’il avait été auparavant identifié comme membre du Hamas, reprenant des accusations déjà formulées en 2024, tandis qu’Al Jazeera a rejeté ces allégations et dénoncé une attaque délibérée contre la presse. Le Committee to Protect Journalists, organisation indépendante de défense de la liberté de la presse, affirme que plus de 200 journalistes et employés des médias palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. Un bilan qui fait de Gaza l’un des endroits les plus dangereux au monde pour exercer ce métier et qui, selon l’organisation, témoigne moins de risques isolés liés aux combats que d’une atteinte plus large à la liberté d’informer.