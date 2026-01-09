Bénin : le président Patrice Talon inaugure les Vodun Days

À Ouidah, le coup d’envoi des Vodun Days 2026 a été donné ce jeudi 8 janvier. Dès les premières heures, la ville s’est transformée en un véritable théâtre culturel, où fidèles, curieux et touristes se mêlent dans une ambiance festive.

À la plage de Ouidah, la nouvelle Porte du Non-Retour, plus imposante que jamais, a vu défiler les premiers visiteurs dès le lever du jour. Certains habitants étaient déjà debout depuis 5 heures pour ne rien manquer de ce grand rendez-vous annuel.

Le président Patrice Talon a rejoint les festivités à bord d’un tricycle, symbole des Vodun Days. Il a suivi les parades de masques Egungun sur la place Maro, acclamé par une foule dense et enthousiaste. Parmi les membres du gouvernement présents, on note notamment Romuald Wadagni, ministre de l’Économie, et Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Le festival se poursuivra ce soir sur la plage de Ouidah avec un grand concert mêlant artistes béninois et stars internationales. Angélique Kidjo, Davido ou encore Meiway sont attendus pour lancer les soirées musicales de cette édition 2026, déjà saluée comme l’année de la maturité pour les Vodun Days.