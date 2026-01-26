Nigeria : les USA intensifient leur coopération contre l’État islamique

L’armée américaine a intensifié ses livraisons de matériel et le partage de renseignements avec le Nigeria, dans le cadre d’une stratégie visant à traquer les jihadistes de l’État islamique en coopération avec les forces africaines, a déclaré à l’AFP un haut responsable de l’Africom.

Le Pentagone maintient également des échanges sécuritaires avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dirigés par des juntes militaires, a précisé le lieutenant-général John Brennan lors d’une interview à Abuja la semaine dernière.

Le renforcement de la coopération intervient après des pressions diplomatiques de Washington sur Abuja concernant les violences jihadistes, mais aussi alors que l’armée américaine adopte une posture plus agressive. « Nous travaillons avec des partenaires pour cibler de manière cinétique les menaces, principalement l’État islamique », a expliqué le général Brennan. « De la Somalie au Nigeria, les problématiques sont liées. Nous essayons de les démanteler et de fournir aux partenaires les informations dont ils ont besoin. » Selon lui, l’objectif est de renforcer les capacités des forces africaines, puis de leur fournir des équipements et moyens avec moins de restrictions pour qu’elles puissent être plus efficaces.

La réunion à Abuja a eu lieu près d’un mois après des frappes conjointes menées le jour de Noël dans le nord-ouest du Nigeria contre des cibles liées à l’État islamique. Brennan a précisé que le soutien américain se concentrerait sur le partage de renseignements pour appuyer les frappes aériennes nigérianes dans le nord-ouest et le nord-est, où sévit Boko Haram et sa faction dissidente, l’ISWAP, « notre groupe le plus préoccupant ».

Les frappes conjointes de décembre ont visé des jihadistes de l’ISSP, mais leur impact reste difficile à mesurer, et le ministre nigérian de l’Information, Mohammed Idris, a qualifié la situation de « travail en cours ».

La coopération s’inscrit également dans un contexte diplomatique sensible. Washington dénonce régulièrement des « persécutions » contre les chrétiens, accusations rejetées par le gouvernement nigérian, qui rappelle que les violences frappent indistinctement civils musulmans et chrétiens. Lors des discussions à Abuja, Allison Hooker, secrétaire d’État adjointe aux affaires politiques, a exhorté le Nigeria à protéger les populations chrétiennes.

Dans le Sahel, les États-Unis collaborent toujours avec les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, malgré la suspension partielle de leur coopération après les coups d’État. « Nous avons partagé des informations pour frapper des cibles terroristes clés et nous parlons toujours à nos partenaires militaires, même si ce n’est pas officiel », a déclaré Brennan. Il a insisté sur le fait que Washington ne cherche pas à créer de bases permanentes en Afrique de l’Ouest : « Notre objectif reste de renforcer les capacités des forces locales. »