Nigeria : les États-Unis s’engagent à livrer le matériel militaire

Le gouvernement nigérian a annoncé vendredi que les États-Unis ont confirmé la livraison du matériel militaire acheté par le pays au cours des cinq dernières années.

Cette commande comprend des drones, hélicoptères, plateformes, pièces de rechange et systèmes de soutien, selon le ministre de l’Information, Ibrahim Idris.

La décision fait suite à une réunion à Abuja entre une délégation américaine et le conseiller à la sécurité nationale nigérian, Nuhu Ribadu, la troisième rencontre de haut niveau depuis novembre. M. Idris a assuré que ce partenariat « fonctionne » et renforce la coopération bilatérale.

La discussion a également abordé la récente désignation du Nigeria comme « pays particulièrement préoccupant » par le Congrès américain, en raison d’oppressions religieuses. Les tensions diplomatiques ont été en partie atténuées par la coopération militaire, notamment après des frappes américaines en décembre contre des groupes liés à l’État islamique dans l’État de Sokoto, au nord-ouest du pays.

Le ministre a souligné que le Nigeria « agit de manière décisive » face à la crise sécuritaire qui frappe le pays, avec des attaques fréquentes contre les centres religieux et des enlèvements. Dimanche dernier, plus de 150 fidèles ont été enlevés simultanément dans trois églises de Kurmin Wali, dans l’État de Kaduna.

Le gouvernement nigérian mise sur la coopération militaire avec les États-Unis pour renforcer la sécurité et protéger les communautés vulnérables à travers le pays.