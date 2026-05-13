Nauru, nation du Pacifique, va changer de nom pour rompre avec son passé colonial

L'île de Nauru, dans le Pacifique, a annoncé qu'elle organiserait un référendum pour changer son nom officiel, qualifié de vestige colonial datant d'une époque où les « langues étrangères » avaient dénaturé la langue locale.

Nauru changerait son nom pour « Naoero » afin de « rendre plus fidèlement hommage à l’héritage de notre nation, à notre langue et à notre identité », a déclaré le président David Adeang dans un communiqué mardi soir.

La langue locale de cette petite nation est le « Dorerin Naoero », parlée par la grande majorité de ses quelque 10 000 habitants.

« Le nom Nauru a vu le jour parce que Naoero ne pouvait pas être correctement prononcé par des langues étrangères, et il a été modifié non pas par notre choix, mais par souci de commodité », a déclaré le gouvernement dans un communiqué expliquant ce changement.

« Ce changement de nom sera appliqué à l’échelle nationale, depuis le changement de nom des avions et des navires nationaux jusqu’à l’identité officielle au niveau régional et international, y compris aux Nations unies, en passant par les registres et symboles officiels nationaux. »

Le gouvernement doit organiser un référendum car ce changement de nom nécessite une modification de la Constitution du pays.

L’Allemagne a revendiqué Nauru comme protectorat de la fin des années 1880 jusqu’à la Première Guerre mondiale, lorsque l’île a été conquise par les troupes australiennes.

Elle a été administrée conjointement par l’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande avant d’accéder à l’indépendance en 1968.

Nauru est l’un des plus petits pays du monde, avec un territoire continental de seulement 20 kilomètres carrés (7,7 miles carrés).

Il est particulièrement vulnérable au changement climatique et connaît des taux élevés de chômage et de problèmes de santé, selon une récente évaluation de la Banque mondiale.

Des gisements de phosphate d'une pureté exceptionnelle – un composant essentiel des engrais – ont autrefois fait de Nauru l'un des endroits les plus riches de la planète en termes de revenu par habitant.

Mais ces ressources sont épuisées depuis longtemps, et les chercheurs estiment aujourd'hui que 80 % du territoire de Nauru est devenu inhabitable à cause de l'exploitation minière.