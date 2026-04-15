Zimbabwe : l'Afrique du Sud restitue des artefacts de la colonisation

Mardi, l'Afrique du Sud a restitué au Zimbabwe des restes humains ancestraux et une sculpture en pierre vieille de plusieurs siècles représentant son emblème national sacré, l'oiseau du Zimbabwe, volés il y a plus de 100 ans pendant l'ère coloniale.

Cette restitution s’inscrit dans le cadre d’une initiative mondiale visant à rapatrier les objets pillés dans les pays africains pendant la colonisation.

Huit cercueils recouverts du drapeau zimbabwéen étaient exposés lors d’une cérémonie de remise organisée dans un musée du Cap, en présence de responsables des deux pays.

On savait peu de choses sur ces restes, si ce n’est qu’ils provenaient de personnes exhumées pour servir de « spécimens scientifiques », ont indiqué les responsables.

L'un d'entre eux aurait été un chef tribal dont le crâne et la mâchoire avaient été prélevés en 1910, a déclaré le ministre de la Culture, Gayton McKenzie.

« C'était le chef de quelqu'un, l'ancêtre de nombreuses personnes. Il est resté dans un tiroir du musée pendant 116 ans », a déclaré M. McKenzie.

Un autre serait un homme assassiné sur la base d’accusations de sorcellerie.

« Ils ont été retirés de leurs tombes — ils n’ont pas été trouvés, ni donnés », a déclaré M. McKenzie.

Une fois rapatriés, les restes seront rendus « là où ils appartiennent », a déclaré le représentant du gouvernement zimbabwéen, le révérend Paul Damasane.

Identité et esprit

La sculpture en stéatite représentant un oiseau du Zimbabwe, restituée lors de cet événement, était la première d’une série de pièces pillées dans les ruines en pierre de l’ancien complexe du Grand Zimbabwe, construit entre le XIe et le XIIIe siècle, ont indiqué les responsables.

Un explorateur britannique l’avait arrachée de son socle à la fin du XIXe siècle et l’avait vendue au magnat minier britannique Cecil John Rhodes, Premier ministre de la colonie du Cap de 1890 à 1896.

Elle était exposée dans le domaine de Rhodes au Cap, légué au gouvernement à sa mort en 1902.

Près de « 140 ans après que la première ait été emportée et vendue à Cecil John Rhodes, cette toute même statue... fait enfin son retour chez elle », a déclaré le ministère sud-africain de la Culture.

L'Afrique du Sud avait restitué quatre autres sculptures anciennes représentant ces oiseaux l'année suivant l'indépendance de l'ancienne colonie britannique en 1980, ont indiqué des responsables.

Les oiseaux gris-vert d'origine mesurent environ 33 centimètres (13 pouces) de haut et la plupart étaient perchés sur des colonnes de pierre de plus d'un mètre de haut à Great Zimbabwe, le centre d'une civilisation autrefois puissante.

Ils constituent l'emblème national du Zimbabwe, figurant sur les billets de banque, les pièces de monnaie et le drapeau national, et sont considérés comme tels.

Le Grand Zimbabwe, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans le sud-est du pays, fait actuellement l'objet d'une rénovation de 5 millions de dollars financée par l'Agence française de développement, dont l'achèvement est prévu dans les semaines à venir.

Ce complexe est la deuxième plus grande structure précoloniale encore existante en Afrique après les pyramides d'Égypte.