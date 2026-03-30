Égypte : un "couvre-feu commercial" pour réduire la facture d'énergie

En Égypte, à partir de 21 heures depuis samedi, magasins, restaurants et centres commerciaux doivent baisser leurs rideaux de fer. Et pour cause, le couvre-feu décrété par le gouvernement pour tenter de réduire la facture de l'énergie qui a plus que doublé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La facture énergétique mensuelle de l’Égypte s’élevait à 560 millions de dollars. Elle est passée à 1,65 milliard de dollars selon les autorités.

Mais la réduction des heures d'ouverture des commerces est considérée comme une pilule amère.

''Cette décision va avoir des répercussions sur mon activité, sur tout : les employés, les salaires. Il est presque 20 h, et les touristes continuent d'arriver. Comment voulez-vous que je ferme à 21 h ? Les touristes pourront-ils partir en seulement une heure ? C'est déraisonnable. Il faut que l'heure de fermeture soit repoussée d'au moins une ou deux heures.'', déclare Ahmed Ali, propriétaire d'un magasin.

Les jeudis et vendredis, les commerces seraient autorisés à rester ouverts jusqu’à 22 h. Pas de quoi dissiper l’appréhension qui gagne du terrain.

''Cette décision va toucher tous les secteurs du pays, qu'il s'agisse de la bijouterie, du tourisme, de la restauration ou de tout autre domaine. Tout le monde sera touché. Ici, les touristes ne sortent que le soir. Dans d'autres pays, les touristes ne sortent pas la nuit, mais en Égypte, ils peuvent rester dehors jusqu'au matin.'', avertit Remon Wagieh, propriétaire d'une bijouterie.

Début mars, les autorités égyptiennes ont procédé à l’augmentation du prix du carburant de 30 % en raison des perturbations du trafic sur le détroit d’Ormuz.